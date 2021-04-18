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Госдеп назвал ложными заявления о причастности США к попыткам устранения Лукашенко

В США заявили, что видели сообщения о предполагаемом заговоре против президента Белоруссии
Здание Госдепартамента США Graeme Sloan/Sipa USA via Reuters
Описание
Здание Госдепартамента США
© Graeme Sloan/Sipa USA via Reuters

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору с целью устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

"Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным", - утверждал он.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСША
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