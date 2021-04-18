В ЛНР заявили, что мирный житель подорвался на взрывном устройстве

ЛУГАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Мирный житель Луганской народной республики (ЛНР) погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом сообщило в воскресенье управление Народной милиции ЛНР в своем Telegram-канале .

"За истекшие сутки зафиксирован очередной случай подрыва мирного жителя на взрывном устройстве, - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР. - Пренебрегая требованиями безопасности, а также предупреждениями о минной опасности, мужчина 1972 года рождения, двигаясь вдоль берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Новокиевка, подорвался на неизвестном взрывном устройстве".

"По предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом военнослужащими 3-й батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ", - передает силовое ведомство ЛНР.

Управление Народной милиции призвало международных наблюдателей обратить внимание на негуманные способы и методы, применяемые подразделениями ВСУ, которые заключаются, в частности, в беспорядочном минировании берегов рек, автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий. От подобных действий страдает мирное население, как на подконтрольной украинской власти территории, так и в ЛНР, отмечает Народная милиция. Силовое ведомство настоятельно рекомендовало гражданам республики быть предельно внимательными и осторожными, не заходить за знаки минной опасности.

6 апреля на окраине Славяносербска в результате срабатывания взрывного устройства погиб подросток, еще один получил ранения. На следующий день мирный житель Луганской народной республики (ЛНР) получил тяжелые ранения при срабатывании взрывного устройства в районе села Желтое Славяносербского района.