Экс-президент Эстонии предложил запретить для россиян въезд в ЕС

ТАЛЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил временно запретить для граждан РФ въезд в страны ЕС.

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021 году

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"Возможно, должен наступить перерыв для любых поездок из России [в страны ЕС], - написал он в Twitter. - <...> Просто заморозить визы за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону стоит безопасность Европы. Хватит".

Ранее МИД Литвы выразил поддержку действиям Чехии по высылке 18 сотрудников российского посольства.

Тоомас Хендрик Ильвес был президентом Эстонии с 2006 по 2016 год.