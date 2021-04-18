У здания посольства РФ в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Митинг в поддержку решения властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов прошел в воскресенье возле здания посольства РФ в Праге. Акция завершилась стычкой между сторонниками и противниками России, один из участников митинга был задержан, сообщили в полиции.

Собрание перед главным входом на территорию посольства РФ в Чехии было организовано гражданской инициативной "Миллион мгновений" в связи с утверждениями чешских властей о причастности российских спецслужб к взрывам, произошедшим в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики. На призыв активистов откликнулись около 100 человек. Они принесли с собой плакаты и транспаранты с надписями, оскорбительными для российских властей, а также выступающего за развитие добрососедских связей с Россией президента Чехии Милоша Земана.

Практически сразу же после начала митинга на место его проведения пришла группа сторонников России, насчитывающая более 10 человек. Они желали выразить свое несогласие с действиями властей Чехии. Один из этих активистов пытался выступить перед собравшимися, включив переносной громкоговоритель. Микрофон был вырван у него из рук. Между сторонниками и противниками России произошла краткая стычка, которую быстро пресекли бойцы полицейского спецназа, охранявшие вход на территорию посольства РФ.

Полиция призвала участников акции разойтись. Некоторым из них были выписаны штрафы за отсутствие на лицах респираторов, предохраняющих органы дыхания от коронавируса. Их ношение является в республике обязательным в общественных местах.