Блинкен считает, что США нужно переключить внимание с Афганистана на КНР и другие проблемы

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны переключиться с Афганистана на проблему взаимоотношений с Китаем и другие вопросы мировой повестки. Такое мнение в воскресенье выразил госсекретарь Энтони Блинкен.

CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?

"Угроза терроризма перешла [из Афганистана] в другие места. И у нас есть другие очень важные темы в нашей повестке, в числе которых отношения с Китаем, работа по многим вопросам - от климатических изменений до COVID-19. Нам надо сфокусировать нашу энергию и ресурсы на этом", - сказал он в интервью телеканалу ABC.

Блинкен также отметил, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в настоящее время совершенно не заинтересовано в возобновлении гражданской войны в Афганистане. "Никто, начиная с "Талибана", не заинтересован в возвращении к гражданской войне, потому что, я думаю, каждый осознает, что военного разрешения этого конфликта нет", - сказал госсекретарь США, добавив, что если талибы вновь вернутся к подобной активности, то "окажутся вовлеченными в долгую войну, которая не в их интересах".

Ранее президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.