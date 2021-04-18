В МИД Украины назвали фамилию старшего дипломата посольства РФ, которого намерены выслать

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Украина вышлет старшего дипломата из посольства РФ в Киеве Черникова в качестве ответной меры на высылку украинского консула из России. Об этом сообщил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала " Украина 24 ".

"Старший дипломат - это один из советников посольства РФ в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром", - сказал он.

О том, что Украина высылает из страны старшего дипломата посольства России в Киеве, сообщил в субботу украинский МИД.

17 апреля МИД РФ объявил временному поверенному в делах Украины Василию Покотило о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого днем ранее задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. С российской стороны было указано "на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации". В связи с этим "было объявлено о нежелательности пребывания Сосонюка на территории России, ему рекомендовано покинуть пределы страны в течение 72 часов начиная с 19 апреля".

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.