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Кризис на Украине
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Макрон призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной

Президент Франции считает, что существующий уровень напряженности контрпродуктивен
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/CHRISTIAN HARTMANN/POOL
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/CHRISTIAN HARTMANN/POOL

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной, подчеркнув, что существующий уровень напряженности, с его точки зрения, контрпродуктивен.

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Соответствующее заявление французский лидер сделал в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье.

"Я думаю, что эта ситуация неприемлема, и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся сейчас ситуация и уровень напряженности абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияФранцияКризис на УкраинеМакрон, Эмманюэль
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