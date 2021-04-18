ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной, подчеркнув, что существующий уровень напряженности, с его точки зрения, контрпродуктивен.

Соответствующее заявление французский лидер сделал в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье.

"Я думаю, что эта ситуация неприемлема, и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся сейчас ситуация и уровень напряженности абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы", - сказал он.