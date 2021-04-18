В ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли из гранатомета село на юге республики

ДОНЕЦК, 18 апреля. /ТАСС/. Украинские военные из гранатомета обстреляли в воскресенье село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел начался в 16:45. Огонь с применением автоматического станкового гранатомета велся из подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное. Всего было выпущено 20 гранат.

Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.