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Президент Афганистана надеется, что талибы активизируют участие в политическом процессе

Ашраф Гани заявил, что необходимо политическое урегулирование

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани рассчитывает на то, что с выводом войск США из страны представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) активизируют свое участие в процессе политического урегулирования. Такое мнение он выразил, выступая в воскресенье в эфире телеканала CNN.

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Гани подчеркнул, что "стремление [талибов] добиться вывода международных сил из Афганистана", под предлогом которого велись военные действия в стране,"теперь ничем не оправдано". "Необходимо политическое урегулирование, но мяч сейчас, очевидно, на стороне "Талибана" (запрещено в РФ) и их сторонников", - отметил президент.

Он сказал также, что "уважает решение" американского лидера Джо Байдена о выводе американских войск из страны, отметив, что это "открывает новые возможности" в регионе. По словам Гани, одной из ключевых задач на данный момент является установить, какие изменения решение американского руководства повлечет на "тактическом и операционном уровне", а также как оно повлияет на "изменение стратегии в регионе".

Ранее Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафБайден, Джозеф (Джо)
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