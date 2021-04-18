Помощник Байдена заявил, что США будут подходить к предстоящим вызовам с позиции силы

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует подходить к будущим вызовам с позиции силы. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в эфире телеканала Fox News.

"Президент Байден уверен, что США должны подходить к вызовам второй четверти XXI века с позиции силы", - заявил он. По словам помощника Байдена по нацбезопасности, это означает, что США будут "укреплять ситуацию внутри страны, а также делать упор на отношениях с союзниками". "Мы также будем возобновлять участие США в международных институтах, таких как Парижское соглашение по климату, чтобы правила писали США, не позволяя делать это Китаю", - заявил Салливан.

"Наконец, это означает прекращение бесконечной войны в Афганистане, чтобы мы могли подготовиться к схваткам грядущих, а не прошедших 20 лет", - отметил помощник Байдена. Ранее президент США объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.