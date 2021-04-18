В КГБ Белоруссии заявили, что в стране впервые возбудили дело о попытке захвата власти

МИНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о попытке захвата власти было возбуждено впервые в истории Белоруссии в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения и свержения президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала " Беларусь-1 " начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

"По сути, это была действительно подготовка государственного переворота", - сказал он. "Возбуждено уголовное дело по ст. 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем", - продолжал Бычек. "Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было", - отметил представитель КГБ страны.

"Санкция по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет", - уточнил Бычек.

Бычек сообщил, что задержанные по делу о покушении на Лукашенко находятся в CИЗО, сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

"В настоящее время продолжаются следственные действия. Задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ. Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания, - сказал он. - Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи для расследования данного уголовного дела".

Связь со спецслужбами США

По словам Бычека, адвокат Юрий Зенкович, имеющий американское гражданство, готовивший покушение в составе группы на Лукашенко, связан со спецслужбами США и пытался вербовать военных, готовых за деньги участвовать в свержении белорусской власти.

"Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами Соединенных Штатов. На территории Республики Беларусь (РБ) он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС РБ и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти", - сказал Бычек. По его словам, белорусскими спецслужбами задокументированы встречи с военнослужащими, встречи с представителями террористических групп, деятельность которых в том числе ранее была пресечена комитетом госбезопасности. "Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций", - сказал Бычек.

По его словам, оперативно-разыскные мероприятия продолжались на протяжении более шести месяцев. "Противоправная деятельность участников этой террористической группы документировалась нами на всех ее этапах", - сказал он. Бычек также сообщил, что в марте текущего года КГБ получило информацию о прибытии Зенковича в Москву. "В соответствии с имеющимися соглашениями, КГБ связалось с российскими партнерами и просило их о возможности прибытия белорусской оперативной группы", - сообщил он.

При этом добавил, что по прибытии в Москву белорусские оперативники ввели в курс дела российских партнеров, спланировали и реализовали комплекс мероприятий, "направленных на совместное документирование и последующее задержание".

17 апреля Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей, ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что "переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль".

Затем Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента Лукашенко. В результате совместной с КГБ Белоруссии спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина Белоруссии Федуты Александра Иосифовича. Они планировали осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение Лукашенко, сообщил ЦОС ФСБ.