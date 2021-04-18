ЕС предложил партиям в Грузии провести досрочные выборы в 2022 году для выхода из кризиса

ТБИЛИСИ, 18 апреля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель предложил оппозиционным партиям Грузии новый документ по выходу из политического кризиса, согласно которому, в случае, если правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Об этом говорится в документе, опубликованном в воскресенье на сайте представительства ЕС в Тбилиси.

"Досрочные парламентские выборы будут назначены в 2022 году, если партия "Грузинская мечта" получит менее 43% в пропорциональной части на выборах в органы местного самоуправления в октябре 2021 года", - сказано в документе.

"Как заявили наши ближайшие стратегические партнеры, этот документ является последним, и они ожидают, что его поддержит [широкий] политический спектр, чтобы Евросоюз и США продолжили наблюдать за выполнением полностью всех пунктов соглашения. Поэтому я поддерживаю этот документ, однако мы его еще раз должны рассмотреть в партии, в политсовете, после чего примем окончательное решение", - сказал генеральный секретарь партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе журналистам по итогам встречи с послами ЕС и США, на которой оппозицию ознакомили с новым документом.

Новый документ также предполагает объявление амнистии для всех лиц, проходящих по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под амнистию попадает и находящийся в тюрьме депутат, глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Как отметил Джапаридзе, Евросоюз готов взять Мелию на поруки.

Документ также одобрили оппозиционные партии "Стратегия Агмашенебели" и "Гирчи", однако его не поддержали представители "Национального движения" и партии "Европейская Грузия - движение за свободу". Они не считают логичным привязку вопроса досрочных парламентских выборов к выборам в местные органы власти. Позиция правящей партии пока не представлена, поскольку ее члены не присутствовали на воскресной встрече.

Кризис в Грузии

В Грузии шестой месяц продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте. Ситуация усугубилась 23 февраля, когда полиция арестовала главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию. При этом за пять дней до ареста политика в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с правительственной командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция организует акции протеста. Камнем преткновения в переговорах стало требование членов оппозиции освободить Мелию и их сторонника Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия. Оппоненты власти также требуют назначения досрочных парламентских выборов или же плебисцита по вопросу внеочередного голосования. Против этого категорически выступает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Для урегулирования кризиса в марте Мишель откомандировал в Грузию своего представителя Кристиана Даниэльсона, который дважды посещал грузинскую столицу, но безрезультатно. Он предложил свой документ, в котором ничего не говорилось о досрочных выборах в парламент. Оппозиция единогласно его отвергла, однако 16 апреля "Грузинская мечта" заявила, что подпишет его, уточнив, что досрочные выборы в парламент могут пройти, если партия наберет менее 40% голосов на предстоящих выборах в местные органы власти.