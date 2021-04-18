В Минске заявили о готовности Белоруссии быть площадкой для контактной группы по Донбассу

МИНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Белоруссия готова по-прежнему предоставлять площадку для работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и считает видеоформат неэффективным. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Что касается конфликта на Донбассе, мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами. Республика Беларусь не видит альтернативы минским соглашениям - во всяком случае, других нет, - сказал Арчаков. - Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы контактной группы, потому что видеоформат превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление". Он подчеркнул, что Минск всегда придерживался и придерживается "мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий".

Он отметил также, что с украинской стороны звучат в последнее время некорректные высказывания. "Хочу выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться [на Украину], - отметил Арчаков. - Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники". Он еще раз подчеркнул, что, "несмотря ни на что Беларусь готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации".

Ранее глава делегации Киева в контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года, исчезнет.