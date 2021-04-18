В посольстве Чехии в России останется пять дипломатов

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Пять дипломатов останутся в штате посольства Чехии в Москве после объявления Россией в воскресенье персонами нон грата 20 сотрудников диппредставительства республики. Об этом сообщил журналистам руководитель международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак.

"Останется там [в посольстве Чехии в РФ] пять дипломатов. Люди, которые должны выехать [из России], никакие не агенты [чешских спецслужб]. На то, чтобы они покинули [РФ], им предоставлено 24 часа, а у нас [в случае с сотрудниками посольства РФ] - 48 часов", - сказал Йиндрак.

Покинуть Россию должны, по его словам, практически все сотрудники политического отдела посольства Чехии. Йиндрак также выразил непонимание, почему российская сторона выслала на два сотрудника больше, чем чешская.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики, проинформировал, что из России высылаются 16 чешских дипломатов и четыре сотрудника технического персонала посольства республики. За ними вылетит спецборт ВВС Чехии. "Посол [Чехии Витезслав] Пивонька в Москве остается", - сказал политик.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по утверждению чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов в 2014 году складов боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики).