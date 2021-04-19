Похороны принца Филипа смотрели в два раза меньше людей, чем прощание с принцессой Дианой

ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа в стране по телевидению посмотрели более чем в два раза меньше людей по сравнению с церемонией прощания с принцессой Дианой в 1997 году. Об этом в воскресенье сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на медиаметрические исследования.

Так, за похоронами принца Филипа в прямом эфире наблюдали 13,6 млн жителей Соединенного Королевства. Из них 11 млн человек следили за мероприятием по Би-би-си, 2,1 млн зрителей - по телеканалу ITV , а 450 тыс. жителей - по телеканалу Sky News.

В 1997 году похороны принцессы Дианы собрали у телевизоров 31 млн человек, что остается рекордом для подобных мероприятий в Великобритании. В 2002 году, когда прощались с матерью Ее Величества Елизаветой Боуз-Лайон, за церемонией, которая, в отличие от двух вышеуказанных мероприятий, состоялась во вторник, а не в субботу, наблюдали чуть более 10 млн телезрителей. Как отметила Би-би-си, похороны герцога Эдинбургского Филипа посмотрели в прямом эфире примерно такое же число британцев, что и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Похороны супруга королевы, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет, состоялись в субботу на территории Виндзорского замка под Лондоном. В связи с коронавирусными ограничениями в траурной церемонии приняли участие лишь 30 самых близких членов монаршей семьи.