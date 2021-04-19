Ситуация на Украине станет главной темой видеоконференции глав МИД ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Ситуация на Украине, включая обострение обстановки на Донбассе, и политический кризис в Грузии станут в понедельник главными темами плановой видеоконференции министров иностранных дел Евросоюза. Как сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС, в ходе дискуссии по Украине министры, в частности, заслушают по видеосвязи главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Представитель внешнеполитической службы подчеркнул, что главы МИД намерены похвалить Киев за "сдержанность в условиях обострения ситуации" на востоке страны и выразить озабоченность в связи с увеличением численности вооруженных сил РФ у границы с Украиной. Они оценят ход выполнения минских соглашений и сделают заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заслушают доклад Кулебы о реформах на Украине.

Кроме того, министры намерены рассмотреть введенные Россией ограничения на перемещения в акватории Черного моря близ побережья Крыма иностранных военных кораблей.

Без санкций

Дипломат также сообщил, что Евросоюз не планирует в настоящий момент принимать новые санкции против России, ни в контексте обострения в Донбассе, ни в виде жеста солидарности с США.

"В ЕС введение санкций производится в три этапа: сначала страны или верховный представитель Боррель вносят предложение о санкциях, затем эти предложения отрабатываются в рабочих группах, и затем страны ЕС утверждают их. Я могу твердо сказать, что на повестке дня (министерской встречи 19 апреля - прим. ТАСС) нет вопроса об утверждении новых санкций. Я также могу сказать, что в рабочих группах [Совета ЕС] сейчас не ведется подготовительная работа по новым санкциям", - сказал дипломат.

Он в то же время отметил, что не знает, ведут ли работу отдельные государства ЕС над новыми санкционными пакетами против России, потому что это находится вне пределов его компетенции.

В четверг США ввели новый пакет санкций против России, в частности против российского госдолга. ЕС в официальном заявлении поддержал эти санкции, однако не обещал следовать этим же курсом. В ответ на запрос ТАСС во внешнеполитической службе ЕС отказались комментировать возможность введения новых санкций против РФ, подчеркнув, что Брюссель принципиально не комментирует рестриктивные меры до их утверждения.

В то же время ряд опрошенных агентством дипломатических источников и экспертов отметили, что в нынешних условиях ЕС не будет вводить никаких экономических мер против России, если не произойдет "нечто из ряда вон выходящее". Один из европейских дипломатов сообщил, что отдельные страны Евросоюза намерены предложить внести еще несколько граждан России в черный список ЕС в рамках существующего санкционного механизма ЕС за кибератаки.

Реформы не ради вступления

Что касается украинских реформ, то европейский чиновник подчеркнул, что Киев должен их осуществлять не ради вступления в ЕС, а ради собственного блага. Он также отметил, что сейчас на повестке дня вопрос вступления Украины не стоит, речь идет лишь о расширении партнерства в рамках Соглашения об ассоциации ЕС - Украина.

"Мы с самого начала призывали к проведению реформ на Украине, к борьбе с коррупцией. И здесь речь идет не об условии для вступления в ЕС, это просто единственный путь для спасения страны, чтобы она могла продолжать движение вперед. Мы всегда исходили из этой позиции, она ничуть не изменилась", - сказал дипломат.

Коснувшись рассуждений о вступлении, он напомнил предыдущие заявления лидеров ЕС о том, что сейчас "этот вопрос не стоит на повестке дня".

"Нашим ключевым приоритетом в отношениях с Украиной должно быть более активное воплощение в жизнь соглашения об ассоциации, которое имеет огромный потенциал", - отметил дипломат.

Прочие темы

Министры также обсудят политический кризис в Грузии и возможность повторного визита в эту страну спецпредставителя председателя Евросоюза Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона для организации переговоров в Тбилиси между властью и оппозицией. Первая его поездка в начале апреля закончилась провалом. Помимо этого, главы МИД рассмотрят ситуацию в Мозамбике, Эфиопии и Мьянме.