В Страсбурге открывается весенняя сессия ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге в гибридном формате при ограниченном присутствии парламентариев из-за коронавирусных ограничений. В первый же день будет поставлен вопрос о проведении срочных дебатов о ситуации вокруг Алексея Навального и функционировании демократических институтов в Турции.

В случае, если парламентарии проголосуют за то, чтобы обсудить эти темы, дебаты состоятся в четверг днем и должны будут завершиться голосованием по соответствующим резолюциям. Также были поданы заявки на проведение дебатов в текущем порядке (без резолюций) по вопросу о ковид-паспортах и сертификатах вакцинации, а также о ситуации с армянскими и другими военнопленными. Как отметил источник корреспондента ТАСС в организации, еще одна заявленная тема - о "российской угрозе мирным устремлениям Европы" - с большой вероятностью не найдет поддержки ассамблеи.

Президент Молдавии Мария Санду в понедельник выступит с заявлением перед участниками сессии и ответит на вопросы парламентариев, а также встретится с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом и генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Во вторник парламентарии смогут пообщаться в формате видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а вечером с обращением выступит генсек СЕ. В среду пообщаться с парламентариями планирует председатель Европарламента Давид Сассоли, а в четверг - министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот зачитает обращение от Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

В среду по итогам дебатов будут вынесены на голосование сразу две резолюции по Белоруссии - о "срочной необходимости электоральной реформы" и о "необходимости международного расследования нарушения прав человека" в этой стране. В свою очередь комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович представит свой ежегодный доклад за 2020 год. Перед этим, во вторник, состоятся дебаты о "налоговом неравенстве" и налоге на деятельность IT-компаний, в рамках которых перед ассамблеей выступит генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа. Кроме того, в течение недели будут обсуждаться права нацменьшинств в Европе, видение ПАСЕ стратегических приоритетов Совета Европы и проблема дискриминации людей с хроническими заболеваниями.

На открытии сессии ПАСЕ будет назван лауреат премии Вацлава Гавела, которая присуждается за выдающиеся заслуги в правозащитной сфере. Из-за коронавируса и, как следствие, отмены осенней сессии, объявление лауреатов пришлось перенести на несколько месяцев. В этом году жюри включило в короткий список номинантов защитницу прав женщин из Саудовской Аравии Люджейн аль-Хатлул, женский монашеский орден Друкпы из Непала и правозащитницу из Конго Жюльен Лусенге. Премию 2019 году получили сразу два лауреата: защитник прав уйгуров Ильхам Тохти, который отбывает пожизненное заключение в КНР, и неправительственная организация Youth Initiative for Human Rights ("Молодежная инициатива за права человека"), работающая над межэтническим примирением и диалогом молодежи из Сербии, Косово, Хорватии, Черногории и Боснии и Герцеговины.

Гибридный формат

В условиях продолжающейся пандемии коронавируса и ухудшения эпидемической ситуации в ряде стран национальным делегациям предоставлено право выбирать, приезжать ли делегатам лично или сохранять дистанционный характер работы. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Совета Европы, вживую в сессии должны принять участие чуть больше 100 парламентариев, а также их помощники, что существенно меньше, чем прежде.

Всех, кто будет присутствовать на площадке, руководство организации просит неукоснительно соблюдать профилактические меры. На входе все посетители будут обязаны сдавать экспресс-тест на COVID-19.

Российские парламентарии будут принимать участие в работе сессии дистанционно. Как пояснил ранее журналистам глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, причинами послужила тяжелая эпидемическая ситуация во Франции, а также предстоящее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, намеченное на 21 апреля.

По словам Толстого, члены делегации "констатировали, что по-прежнему множатся антироссийские доклады с достаточно неприемлемой для России риторикой". Толстой подчеркнул, что такая постановка вопроса для России неприемлема, делегация будет предлагать поправки к докладам и высказывать возражения. Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уточнил, что "досье Навального большой долей вероятности будет вынесено в формате срочных дебатов, то есть при обязательном рассмотрении проекта резолюции с предсказуемым набором русофобских клише и невыполнимых требований".

На условиях равноправия

Для делегации РФ в свою очередь самым главным условием продолжения работы в ПАСЕ будет сохранение ее полных прав. Толстой предупредил, что в противном случае российские парламентарии в ассамблее работать не будут. Глава делегации также заметил, что сохраняется возможность запуска так называемого трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы, в рамках которого в отношении России будет начата мониторинговая процедура. По его словам, попытка запуска трехстороннего механизма может произойти летом или осенью

О трехстороннем механизме

В январе ассамблея окончательно закрепила в своем регламенте возможность использовать трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников ассамблеи.

Если ПАСЕ, комитет министров или генеральный секретарь СЕ все же решат запустить данный механизм, то сразу же после этого состоится встреча председателей первых двух органов с генсеком СЕ, и в течение четырех недель в страну, в отношении которой начато разбирательство, будет направлена "миссия высокого уровня" для обсуждения разногласий. Если компромисс не будет найден, то в следующие восемь недель генеральный секретарь СЕ должен будет разработать план действий, на реализацию которого отводится девять месяцев после его принятия комитетом министров.

На финальном этапе, если все три стороны не сочтут, что государство-участник урегулировало вызывающие обеспокоенность вопросы, комитет министров должен будет принять решение в рамках статьи 8 устава СЕ. Если речь будет идти о приостановке представительства этой страны, то она сможет вернуться к работе, подтвердив, что все нарушения устава устранены. Если же ее будет решено исключить из организации, то тогда руководству страны придется заново подавать заявку на вступление в Совет Европы.