Трамп раскритиковал решение Байдена продлить сроки вывода войск США из Афганистана

"Я бы не хотел, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября в качестве даты вывода наших войск из Афганистана", - отметил Трамп, указав, что "это можно и следует сделать быстрее". Республиканец, будучи президентом, достиг договоренностей с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о возвращении американского военного контингента к 1 мая текущего года.

По словам Трампа, его администрация "уже сделала возможным более ранний вывод" войск США из Афганистана, сократив американский контингент там с 16 тыс. до 2 тыс. военнослужащих. По мнению экс-президента, 11 сентября "должно оставаться днем памяти и скорби" об американцах, погибших в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. "Вывод войск из Афганистана - замечательный и правильный шаг, - подчеркнул Трамп. - Я планировал вывести войска к 1 мая, и мы должны, насколько это возможно, придерживаться этого графика".

Ранее Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. Как сообщил в четверг телеканал TOLO news, талибы считают нарушением достигнутого с США соглашения решение Вашингтона вывести иностранные войска из Афганистана к 11 сентября, а не к 1 мая. По словам представителей движения "Талибан", указанное нарушение "открывает [для движения] путь к принятию всех необходимых контрмер, следовательно, американская сторона будет нести ответственность за все будущие последствия, а не Исламский Эмират [Афганистан, самоназвание "Талибана"]".

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев (к 1 мая 2021 года) все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В сентябре 2020 г. в Дохе начались межафганские переговоры о мирном урегулировании в стране.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.