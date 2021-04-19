В Мьянме задержали японского журналиста

ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Мьянмы задержали японского журналиста Юки Китадзуми, который занимался освещением протестов. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo .

Отмечается, что 45-летний мужчина был задержан в Янгоне возле своего дома. Также у него были проведены обыски. Японские дипломаты пока не смогли установить местонахождение журналиста. Его мобильный телефон отключен.

Китадзуми ранее работал в одной из ведущих японских газет Nikkei. Сейчас он является фрилансером и сотрудничает с несколькими японскими СМИ. В феврале его уже задерживали в Мьянме, однако почти сразу отпустили.