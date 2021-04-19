{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме

В Мьянме задержали японского журналиста

Юки Китадзуми занимался освещением протестов. Его дом обыскали, сообщило агентство Kyodo

ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Мьянмы задержали японского журналиста Юки Китадзуми, который занимался освещением протестов. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

На эту тему
Мьянма: как к власти снова пришли военные
Мьянма: как к власти снова пришли военные

Отмечается, что 45-летний мужчина был задержан в Янгоне возле своего дома. Также у него были проведены обыски. Японские дипломаты пока не смогли установить местонахождение журналиста. Его мобильный телефон отключен.

Китадзуми ранее работал в одной из ведущих японских газет Nikkei. Сейчас он является фрилансером и сотрудничает с несколькими японскими СМИ. В феврале его уже задерживали в Мьянме, однако почти сразу отпустили.

Теги
ЯпонияМьянмаПолитический кризис в Мьянме
Пандемия COVID-19
Байден призвал американцев не медлить с вакцинацией от коронавируса
По сведениям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 39,5% населения страны уже получили хотя бы одну дозу препарата
Читать полностью