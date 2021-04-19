Австралия и Новая Зеландия возобновили двустороннее авиасообщение

СИДНЕЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Австралия и Новая Зеландия открыли в понедельник свободную зону для двусторонних поездок без карантина. Об этом сообщил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

"Австралия и Новая Зеландия выполнили взаимные обязательства по установлению [свободной зоны] для двухсторонних поездок без карантина. Это открывает возможности для путешествий и <…> является результатом последовательных усилий обеих стран по борьбе с коронавирусом, а также демонстрирует наши особые отношения и долгую историю свободного передвижения между Австралией и Новой Зеландией", - указал Моррисон в заявлении, опубликованном на сайте австралийского правительства.

Также премьер-министр подчеркнул, что возобновление свободного двустороннего авиасообщения стимулирует экономическое восстановление обеих стран и позволит объединить усилия в борьбе с пандемией и ее последствиями.

Австралия и Новая Зеландия закрыли свои международные границы в марте прошлого года из-за пандемии. Летом 2020 года Веллингтон принял решение о поэтапном открытии границ, однако ввел требование об обязательном карантине для приезжающих в страну. Канберра оставила границы страны закрытыми для всех, кроме собственных граждан, ограничив число репатриантов до менее чем 3 тыс. человек в неделю. Для иностранных граждан границы Австралии останутся закрытыми, предположительно до конца 2022 года.

К настоящему времени в Новой Зеландии были зарегистрированы 2 595 случаев заражения коронавирусом и 26 летальных исходов вызванного им заболевания. В Австралии врачи зарегистрировали 29 519 инфицированных, число смертей, связанных с COVID-19, составляет 900.