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Премьер Японии заявил, что установил доверительные отношения с Байденом

Ёсихидэ Суга рассказал о результатах своего визита в США

ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга считает, что его визит в США помог построить доверительные отношения с президентом Джо Байденом. Об этом глава японского правительства заявил в понедельник журналистам.

"Что касается результатов моего визита в США, то они все изложены в совместном заявлении. От себя хотел бы добавить, что с президентом Байденом мы смогли построить доверительные отношения", - сказал он.

Суга стал первым иностранным лидером, который провел очную встречу с Байденом после его вступления на пост президента США.

По итогам состоявшихся в Вашингтоне в минувшую пятницу переговоров лидеры двух стран выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, выразили крайнюю озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также выступили против любых односторонних действий, направленных на изменение статус-кво в Восточно-Китайском море и высказали возражения против действий Китая в Южно-Китайском море.

Теги
ЯпонияСШАКитайБайден, Джозеф (Джо)Суга, Ёсихидэ
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