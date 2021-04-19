{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме

Суга заявил, что Токио будет добиваться освобождения японского журналиста в Мьянме

Юки Китадзуми занимался освещением демонстраций протеста

ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Токио приложит все силы для освобождения японского журналиста, задержанного военными властями Мьянмы. Об этом заявил в понедельник в своей столичной резиденции премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

На эту тему
Мьянма: как к власти снова пришли военные
Мьянма: как к власти снова пришли военные

"Через посольство в Мьянме мы выясняем обстоятельства случившегося, - сказал он журналистам. - Мы приложим все силы к тому, чтобы защитить и освободить соотечественника".

Ранее посольство Японии подтвердило, что силы безопасности Мьянмы задержали 45-летнего журналиста Юки Китадзуми, который занимался освещением демонстраций протеста. Задержание произошло в Янгоне около дома, где японец проживал и где был проведен обыск. Мобильный телефон задержанного отключен. Китадзуми в настоящее время находится в тюрьме.

Журналист ранее работал в одной из ведущих газет Nikkei. Сейчас он в качестве фрилансера сотрудничает с несколькими японскими СМИ. В феврале его уже задерживали в Мьянме, однако почти сразу отпустили.

Теги
ЯпонияМьянмаСуга, ЁсихидэПолитический кризис в Мьянме
Премьер Японии заявил, что установил доверительные отношения с Байденом
Ёсихидэ Суга рассказал о результатах своего визита в США
Читать полностью