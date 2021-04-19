В ДНР сообщили об обстреле Горловки и Донецка украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 19 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник утром обстреляли из крупнокалиберных минометов окраины Горловки и Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов: в 05:20 - поселка шахты имени Гагарина на севере Горловки, в 06:20 - поселка Александровка на западной окраине Донецка. В общей сложности Вооруженные силы Украины выпустили 27 боеприпасов из минометов калибра 122 мм", - цитирует сообщение представительства ДНР Донецкое агентство новостей.

В представительстве уточнили, что в первом случае огонь велся со стороны шахты "Южная", расположенной в подконтрольном украинским властям Дзержинске, во втором - со стороны села Новомихайловка. Информация о пострадавших не поступала.

Позже в представительстве сообщили, что в результате обстрелов обесточены восемь трансформаторных подстанций в поселке шахты имени Гагарина на севере Горловки.

"В результате обстрела были отключены восемь трансформаторных подстанций в поселке Ртутный. Более подробная информация уточняется", - говорится в сообщении представительства ДНР.

Отмечается, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы представителей ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма.

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БПЛА.