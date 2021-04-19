Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку 18 сотрудников посольства РФ.
Что произошло
- Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что дипломаты являются офицерами российской разведки, в частности СВР и ГРУ.
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрывам на двух складах боеприпасов, которые произошли 16 октября и 3 декабря в 2014 году в Врбетице.
- Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в связи с расследованием обстоятельств тяжких уголовных преступлений.
- Правительство Чехии рассекретит документ о причастности российских спецслужб к инциденту в Врбетице.
- Вице-премьер Чехии заявил, что взрыв должен был произойти 3 декабря в Болгарии, где ожидали поставку оружия и боеприпасов.
- У здания посольства РФ в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России. Ранее стены посольства России облили кетчупом.
- Согласно чешским источникам, штат посольства РФ и двух российских генеральных консульств в городах Брно и Карловы Вары состоит из 140 дипломатов и сотрудников технического персонала.
Реакция России
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МИД России объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата. В посольстве Чехии в России останется пять дипломатов.
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Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД РФ. Пивонька заявил, что российский МИД проинформировал его о мерах в ответ на высылку дипломатов.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Прага знает о последствиях, которые будет иметь ситуация с высылкой российских дипломатов. Она также отметила, что Запад хотел "перекрыть" информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте заявлениями Праги о высылке российских дипломатов.
- Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал чушью заявления Праги о том, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов.
- Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Чехия следует русофобскому курсу США. Он считает, что решение властей Чехии призвано отвлечь внимание от пресечения в Белоруссии деятельности организованной группы, намеревавшейся устранить президента страны Александра Лукашенко.
Международная реакция
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Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что Братислава "внимательно наблюдает за предполагаемыми подрывными действиями зарубежных спецслужб".
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Литва и Польша выразили поддержку действиям Чехии по высылке сотрудников посольства России.
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США также поддержали решение Чехии, призвав твердо действовать в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру союзников и партнеров Вашингтона.
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Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил временно запретить для граждан РФ въезд в страны Евросоюза.
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Главы МИД ЕС рассмотрят ситуацию с высылкой российских дипломатов из Чехии.