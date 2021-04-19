Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД РФ. Пивонька заявил , что российский МИД проинформировал его о мерах в ответ на высылку дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Прага знает о последствиях, которые будет иметь ситуация с высылкой российских дипломатов. Она также отметила, что Запад хотел "перекрыть" информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте заявлениями Праги о высылке российских дипломатов.