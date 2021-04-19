Главы МИД ЕС рассмотрят ситуацию с высылкой российских дипломатов из Чехии

БРЮССЕЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Главы МИД 27 стран ЕС рассмотрят в понедельник на видеоконференции ситуацию с высылкой из Чехии российских дипломатов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видеообращении перед министерской встречей.

"В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом", - сказал Боррель.

Он отметил, что отношения Евросоюза и России не улучшаются, напряженность нарастает по разным направлениям.

"Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах", - сказал Боррель.

Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья Алексея Навального, отбывающего срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии. "Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность", - добавил Боррель.

Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос.