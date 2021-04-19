Times: власти Британии разрабатывают законопроект об иноагентах "на фоне активности РФ"

ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании готовятся представить законопроект об иностранных агентах с целью "защитить страну от таких враждебных государств, как Россия и Китай". Как сообщила в понедельник газета The Times, о соответствующих планах правительства может объявить 11 мая королева Елизавета II в тронной речи в парламенте, в которой будут изложены основные инициативы кабмина на ближайший год.

Разрабатываемые инициативы, отмечает газета, направленные на ужесточение законодательства в сфере безопасности, будут подразумевать и требование для всех граждан, работающих на правительства иностранных государств, регистрировать свое присутствие в Соединенном Королевстве. При этом в случае отказа от обязательной регистрации им будет грозить уголовное преследование. Как указала газета, власти мотивируют законотворческие инициативы в этом вопросе борьбой с "иностранными шпионами".

The Times подчеркнула, что реестр иностранных агентов в Великобритании будет напоминать тот, что составляется в США, где лица, работающие на иностранное правительство и зарубежные партии, должны регистрироваться в Минюсте и периодически предоставлять отчеты о своей деятельности. Это требование распространяется на всех лиц, представляющих интересы иностранных государств, включая лоббистов, политических консультантов и сотрудников сферы PR.

За введение подобного законодательства в Соединенном Королевстве выступали руководители силовых ведомств страны, проинформировало издание. Они были недовольны тем, что по нынешним законам "иностранные шпионы могут быть привлечены к ответственности только в том случае, если их поймают с поличным при получении сведений, составляющих гостайну".

Кроме того, согласно газете, правительство Бориса Джонсона намерено внести поправки в закон о государственной тайне, чтобы использовать его против "любых лиц, которые пытаются подорвать интересы Великобритании из-за рубежа, в том числе против хакеров, работающих на враждебные государства". The Times отметила, что эти изменения в законодательство, которые позволят преследовать не только подданных королевства, но и иностранцев, инициируются в связи с "растущей озабоченностью действиями России и Китая". При этом власти также планируют увеличить наказание за нарушение данного закона, которое в большинстве случаев на текущий момент составляет два года.

Обвинения в кибератаке

15 апреля Центр правительственной связи Великобритании выступил с утверждением, что Служба внешней разведки России, вероятно, стоит за взломом программного обеспечения американской компании SolarWinds. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия России носят злонамеренный характер, пообещав, что будет всегда стараться публично указывать на них.

В свою очередь в посольстве РФ в Лондоне назвали данные обвинения голословными, добавив, что российская сторона предлагала британским коллегам "наладить конструктивное обсуждение наболевших вопросов в области кибербезопасности в формате экспертов".