В Белоруссии к пяти годам колонии приговорили обвиняемого в угрозах в адрес президента

МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Витебский областной суд приговорил жителя Полоцкого района к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в угрозе насилием в отношении президента Белоруссии и разжигании социальной вражды. Об этом сообщила в понедельник служба информации прокуратуры Витебской области.

"По совокупности преступлений суд назначил обвиняемому окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - отмечается в сообщении областной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый с октября 2019 года по июль 2020 года размещал в интернете комментарии с призывами "к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и президента Республики Беларусь, а также оскорбления в адрес главы государства". С учетом представленных гособвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда признала фигуранта дела виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности, по ч. 1 ст. 130 УК, в публичном оскорблении президента Белоруссии по ч. 1 ст. 368 УК и угрозе насилием в отношении президента республики в целях воспрепятствовать его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебных обязанностей по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса республики.

По данным прокуратуры, свою вину в противоправных деяниях обвиняемый признал частично. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - отметили в прокуратуре Витебской области.