Армения заявила, что не ведет переговоров с Турцией об установлении дипотношений

ЕРЕВАН, 19 апреля. /ТАСС/. Армения не ведет переговоры с турецкими властями об установлении дипломатических отношений и открытии государственных границ. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила советник министра иностранных дел республики Марта Айвазян.

"Должна подчеркнуть, что нет никаких переговоров между Арменией и Турцией и никаких переговоров по данному вопросу (об установлении дипотношений - прим. ТАСС) не планируется", - ответила она на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Айвазян добавила, что международное признание геноцида армян в Османской империи продолжается оставаться приоритетом внешней политики Армении. "Естественно, международный процесс признания геноцида армян остается приоритетом нашей внешней политики. В нашей политике ничего не изменилось", - добавила она.

Армянские власти неоднократно заявляли, что Турция оказывала вооруженную помощь Азербайджану в ходе военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. В Ереване утверждали, что Анкара перебрасывала в регион боевиков с Ближнего Востока.

В 2009 году в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.