МИД Чехии прокомментировал высылку своих дипломатов из России

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим. Об этом заявил в понедельник журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики.

"Реакция российской стороны [на высылку дипломатов] оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше [чешских] дипломатов (20 - прим. ТАСС), - отметил Гамачек. - Я подготовил для премьер-министра [Чехии Андрея] Бабиша предложение о наших дальнейших действиях. Вначале о нем буду информировать его [а не общественность]".

Гамачек сделал данное заявление после выступления на заседании Совета министров Евросоюза, проходящего в формате видеоконференции. Он проинформировал коллег о развитии ситуации вокруг "дела Врбетице". В этом населенном пункте на востоке Чехии в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, к которым, как утверждают чешские власти, причастны офицеры российской военной разведки. "Я попросил наших союзников проявить с нами солидарности. Ожидаю, что еще сегодня мы станем свидетелями выражения ими поддержки наших действий [по ответу России]. Чехия стала жертвой операций российских спецслужб", - утверждал Гамачек.

Работа представительства

Гамачек также заявил, что объявление Россией персонами нон грата 20 сотрудников посольства республики парализовало деятельность чешского дипломатического представительства.

"Штат посольства Чехии в Москве не был большим. Это около 30 сотрудников [командированных из Чехии]. Этот шаг [российской стороны] деятельность посольства, в принципе, парализовал. Там [сейчас] работает только консульское отделение", - сказал Гамачек.

Он проинформировал, что в Москве полностью прекратили работу политический и экономический отделы посольства Чехии. В российскую столицу МИД планирует перевести часть дипломатов из генеральных консульств республики из других городов РФ.