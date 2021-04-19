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МИД Чехии прокомментировал высылку своих дипломатов из России

Временно исполняющий обязанности главы МИД республики Ян Гамачек заявил, что такая реакция РФ на высылку ее дипломатов из Чехии оказалась сильнее, чем ожидалось

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим. Об этом заявил в понедельник журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики.

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Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

"Реакция российской стороны [на высылку дипломатов] оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше [чешских] дипломатов (20 - прим. ТАСС), - отметил Гамачек. - Я подготовил для премьер-министра [Чехии Андрея] Бабиша предложение о наших дальнейших действиях. Вначале о нем буду информировать его [а не общественность]".

Гамачек сделал данное заявление после выступления на заседании Совета министров Евросоюза, проходящего в формате видеоконференции. Он проинформировал коллег о развитии ситуации вокруг "дела Врбетице". В этом населенном пункте на востоке Чехии в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, к которым, как утверждают чешские власти, причастны офицеры российской военной разведки. "Я попросил наших союзников проявить с нами солидарности. Ожидаю, что еще сегодня мы станем свидетелями выражения ими поддержки наших действий [по ответу России]. Чехия стала жертвой операций российских спецслужб", - утверждал Гамачек.

Работа представительства

Гамачек также заявил, что объявление Россией персонами нон грата 20 сотрудников посольства республики парализовало деятельность чешского дипломатического представительства.

"Штат посольства Чехии в Москве не был большим. Это около 30 сотрудников [командированных из Чехии]. Этот шаг [российской стороны] деятельность посольства, в принципе, парализовал. Там [сейчас] работает только консульское отделение", - сказал Гамачек.

Он проинформировал, что в Москве полностью прекратили работу политический и экономический отделы посольства Чехии. В российскую столицу МИД планирует перевести часть дипломатов из генеральных консульств республики из других городов РФ.

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