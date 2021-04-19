В ФРГ призвали остановить "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации в Донбассе

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер призвал остановить реализацию проекта газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток - 2") в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии переговоров по видеосвязи министров иностранных дел стран ЕС.

Немецкий политик считает, что Евросоюз должен направить Москве "недвусмысленный сигнал". "Если ситуация на востоке Украины обострится, то "Северного потока - 2" больше нельзя будет придерживаться", - полагает Вебер. Он утверждал, что РФ причастна к кибератакам, кампании по дезинформации, а также счел ее действия "реальной угрозой для ЕС и Запада".

В свою очередь зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью газете Passauer Neue Presse высказал мнение, что Москва создает условия для военного вмешательства в ситуацию в Донбассе. В связи с этим он считает необходимым расширение санкций против РФ в таком случае. "Тогда проект газопровода "Северный поток - 2" должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно", - сказал политик.

Отношения с Россией будут обсуждаться в понедельник на видеоконференции министров иностранных дел ЕС. Переговоры носят неформальный характер.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.