СМИ: Великобритания уведомила Турцию о проходе военного корабля в Черное море в мае

АНКАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Великобритания уведомила Турцию о том, что в мае один из военных кораблей королевства пройдет через Босфор в Черное море. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV со ссылкой на британские СМИ.

Телеканал при этом не уточняет дату прохода военного корабля Великобритании.

ТАСС не располагает официальным комментарием Министерства иностранных дел Турции.

Ранее газета The Times сообщила, что два британских военных корабля в мае отправятся в Черное море в знак поддержки Украины, после того как Минобороны США отказалось от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе и не провоцировать Россию.

В четверг газета Politico проинформировала, что Министерство обороны США отказалось от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе и не провоцировать Россию.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.