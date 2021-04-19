В Чехии заявили, что не раскроют России все детали расследования взрывов в Врбетице

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Чехии не собираются предоставлять России всю информацию по расследованию произошедших в 2014 году в населенном пункте Врбетице взрывов на складах боеприпасов, к которым, как утверждает Прага, причастны спецслужбы РФ. Об этом заявил журналистам в понедельник первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД.

"Российская сторона не должна знать все, что мы знаем об этой операции [спецслужб РФ]", - сказал Гамачек. Он объяснил эту позицию тем, что, если РФ станут известны детали расследования, то она попытается их исказить. "Не следует забывать и о том, что полицией еще ведется следствие по данному делу", - добавил первый вице-премьер.

Он также утверждал, что российская сторона попытается представить общественности документы, которые поставят под сомнение причастность спецслужб РФ к взрывам в Врбетице, в результате которых погибли два гражданина Чехии.

Гамачек поговорил с журналистами после выступления на заседании Совета министров Евросоюза, проходящего в формате видеоконференции. На встрече он проинформировал коллег о расследовании инцидента в Врбетице. В этом населенном пункте на востоке Чехии в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, к которым, как утверждают чешские власти, причастны офицеры российской военной разведки.