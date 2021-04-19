"Взвешенный ответ": мировые СМИ об ответных санкциях России против США

Реагируя на ограничения, введенные США, Россия 16 апреля одобрила собственные антиамериканские санкции. Наиболее яркие отклики мировых СМИ на это событие — в материале ТАСС. США

На эту тему Bloomberg: США изучают возможность ужесточения санкций против долговых обязательств России

CNN: "Путину хватило 24 часов, чтобы отплатить Байдену за высылку десяти российских дипломатов из Вашингтона высылкой десяти американских дипломатов из Москвы. Око за око, но потом может быть и что-то еще. План Байдена, который позволит сойти с этой дороги, включает приглашение Путину провести этим летом саммит с глазу на глаз. Пока, однако, слишком рано говорить, позволит ли это притормозить развитие ситуации. Проблема Байдена заключается в том, что пока он думал, как заставить Путина "заплатить" за вмешательство в президентские выборы 2020 года, президент России уже продумывал и воплощал в жизнь ответные шаги — наращивание вооруженных сил на границе с Украиной. Несомненно, Байден знал о том, что тягаться с Путиным будет тяжело". The New York Times: "Поскольку ответ России на санкции в основном свелся к высылке дипломатов и ограничениям на поездки, похоже, что Кремль не собирается поднимать ставки в дипломатической игре и может еще принять приглашение провести встречу на высшем уровне, возможно, этим летом". National Interest: "Катастрофические дипломатические последствия нового раунда санкций обнажают опасные подводные камни, в то время как Байден пытается сформулировать свою политику в отношении России. Россия считает, что данная политика основана на рискованном, стратегически поверхностном мнении о том, что Вашингтон может наказывать Москву, когда захочет, при этом ожидая сотрудничества с Россией, когда это выгодно США.

Еще в январе появились явные свидетельства того, что стратегия кнута и пряника вела лишь к дальнейшей эскалации, нанося ущерб перспективам значимого диалога по таким насущным проблемам безопасности, как война в Донбассе

Учитывая, что отношения достигли исторического апогея, мяч снова находится на стороне администрации Байдена в плане того, примет ли она более реалистичные рамки политики для регулирования соперничества с Россией в ближайшие годы". NPR: "Президент Джо Байден устанавливает новый набор правил для отношений с Россией, который включает последствия за российские действия, например, за взлом программного обеспечения фирмы SolarWinds, за попытки вмешательства в американские выборы в последние годы. Две страны обменялись такими мерами, которые мы привыкли видеть. Это высылка дипломатов. Но это еще не стало полномасштабным разрывом, и Байден выразил определенную готовность сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным... По мнению главы вашингтонского Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, "очевидно, что администрация США пытается сбалансировать набор карательных мер и в то же время дает России шанс вернуться за стол переговоров". CBS: "Относительно взвешенный ответ свидетельствует о том, что Россия прислушалась к неоднократным призывам президента Байдена положить конец "циклу эскалации и конфликта". Великобритания

На эту тему Госдеп заявил, что США считают эскалацией ответные меры России на санкции

The Guardian: "Россия решительно ответила на санкции администрации Байдена, добавив высокопоставленных чиновников в черный список и затронув деятельность дипмиссии США, в том числе посла, что можно охарактеризовать как потенциально парализующие ограничения. По принципу "око за око" в ответ на американские санкции за вмешательство в выборы и недавнюю хакерскую атаку на SolarWinds Москва заявила в пятницу, что вышлет из страны десять американских дипломатов. РФ также рекомендовала США вызвать (на консультации) своего посла Джона Салливана, что можно назвать впечатляющим шагом. Россия не может симметрично угрожать американской экономике, поэтому она наносит удар по тому, что называется операциями по распространению американского влияния. Россия заявляет, что планирует запретить неправительственные организации и фонды, управляемые Госдепартаментом США и другими правительственными структурами. В качестве потенциально катастрофического для американской дипмиссии шага Россия заявила, что запретит посольству и консульствам США нанимать на работу россиян и граждан третьих стран, усугубляя нехватку персонала, которая уже привела к замедлению процесса выдачи американских виз и оказанию других консульских услуг. Дипломаты РФ обрушились с критикой на Великобританию, которая присоединилась к осуждению Соединенными Штатами российского кибершпионажа по всему миру, хотя против Соединенного Королевства не были приняты санкционные меры. В то же время Россия продлила приостановку авиаполетов в Великобританию в связи с британским штаммом коронавируса". The Financial Times: "Ответ России менее воинственен, чем предполагали некоторые аналитики, и отражает комментарий пресс-секретаря Путина, который заявил в пятницу, что Кремль открыт предложению Байдена о снижении напряженности между двумя странами, несмотря на новые санкции. Меры со стороны Москвы значительно сократят число сотрудников американского посольства и двух генконсульств, а также ограничат их возможности по передвижению по стране". Франция Agence France Presse: "Россия ответила. В пятницу Кремль объявил, что запрещает нескольким членам администрации президента США находиться на территории России в ответ на недавние санкции.

Две соперничающие державы то нагнетают, то успокаивают, объявляя по очереди о санкциях и контрсанкциях

При этом они подчеркивают, что хотят снижения напряженности, и открыто рассматривают предстоящую встречу Владимира Путина и Джо Байдена... Отношения между США и Россией продолжают ухудшаться на фоне обвинений Вашингтона во вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года, шпионаже и кибератаках. С момента прихода к власти Байден обещал быть намного жестче в отношении России, нежели его предшественник Дональд Трамп, которого в США критиковали за излишне мягкий подход к хозяину Кремля... Этот российско-американский балет проходит в период растущей российско-украинской напряженности, когда Украина обвиняет Москву в поиске повода для войны, а Россия заявляет, что Киев готовит наступление против пророссийских сепаратистов на востоке Украины". Италия

La Repubblica: "Это ответ на объявленные Вашингтоном карательные меры, первый набор санкций эпохи Байдена за вмешательство в выборы и хакерские атаки. Но с обеих сторон просматривается желание в первую очередь не переборщить, не доводить до эскалации, оставить возможность для диалога. Контрсанкции Москвы сопровождаются признанием того, что у России немного реальных возможностей нанести серьезный экономический ущерб США. Но, по правде говоря, и экономические санкции Байдена оказались достаточно аккуратными. Вашингтон ввел финансовое эмбарго на приобретение долговых обязательств РФ, но пока это виртуальная мера. Да и экономические отношения двух стран уже сведены к минимуму. Чтобы придать этой мере реальный эффект, нужно было бы распространить санкции и на неамериканские банки, работающие с российскими государственными облигациями.

Хотя Белый дом утверждает, что заручился поддержкой европейских партнеров, пока американцы не просили европейцев поддержать бойкот

Торгово-финансовые связи Европы и России гораздо сильнее, и расширение санкционной географии увеличило бы эффект. Более того, Байден предпочел не прибегать к "санкциям всех санкций" и не стал трогать "Северный поток — 2". Блокировка завершения строительства газопровода стала бы реальным ударом по российской экономике, но значительно затронула бы интересы Германии. Пока американская администрация оставляет себе возможность для маневра". Польша Gazeta Wyborcza: "Москва и Вашингтон обмениваются санкциями, которые можно считать острыми в средней степени, и готовят поле не только для открытой конфронтации, но и достаточно жесткого диалога. Россия, как и обещала, ответила на санкции, которые ввел против нее в четверг президент США Джо Байден специальным декретом. Ответ оказался не слишком сильным. Не только потому, что у Москвы нет инструментов (за исключением военных), чтобы нанести Вашингтону по-настоящему сильный удар, не навредив при этом себе самой... Требуя отъезда посла, Кремль пошел по пути Александра Лукашенко, который в октябре заставил Литву и Польшу отозвать на "консультации" своих послов в Белоруссии. И Байден, и Путин, обмениваясь не очень болезненными ударами и оставляя про запас туза в рукаве, готовятся, скорее, к сложному диалогу". Rzeczpospolita: "Польша пошла дальше всех стран НАТО в поддержке санкций, введенных американцами против Кремля. Остальные члены альянса параллельно ведут дела с Москвой. Для Варшавы это невозможно... Объявляя в пятницу о реакции на американские ограничения, глава российской дипломатии Сергей Лавров упомянул две страны: кроме США, еще и Польшу. В случае с США Россия строго придерживается принципов симметрии: десять изгнанных американцев за десять россиян. Россия не хочет чрезмерно провоцировать Джо Байдена. В отношении нашей страны она может позволить себе эскалацию, выгнав пять дипломатов, хотя Варшаву придется покинуть только троим. МИД Польши, конечно, надеется, что этот эпизод не ускользнет от внимания Вашингтона". Япония Kyodo: "МИД РФ в своем заявлении об ответных мерах против США подверг критике политику Вашингтона, который навязывает диалог "с позиции силы". Также в российском ведомстве отметили, что сдерживание России путем санкций неэффективно и только ухудшает отношения между двумя странами. В целом действия российской стороны направлены на ограничение деятельности американского посольства, которое испытывает трудности из-за нехватки кадров после введения предыдущих антироссийских санкций. Сейчас американским дипломатам в качестве новой меры запретили свободно передвигаться по России, а российские граждане теперь не смогут устраиваться на работу в посольство США". NHK: "В ответ на высылку десяти российских дипломатов из США Россия также объявила об аналогичных мерах против американских дипломатов.

Таким образом, разрыв между двумя странами продолжает углубляться

В МИД РФ отметили, что российская сторона не может игнорировать новую атаку, начатую президентом Байденом. Ранее в телефонном разговоре с Путиным Байден заявлял, что хочет избежать дальнейшего ухудшения отношений, и предложил провести двустороннюю встречу с ним в третьей стране. Однако сразу после этого МИД РФ отреагировал на еще одни санкции США, запретив въезд в страну ряду американских чиновников, что лишь ухудшило отношения между двумя странами". Asahi shimbun: "Существует мнение, что санкции США против России на этот раз не оказали серьезного влияния на российскую экономику. Вероятно, таким образом было оставлено место для возможного проведения российско-американской встречи на высшем уровне. Пресс-секретарь президента РФ Песков отметил, что решение о такой встрече остается за Путиным". Китай

На эту тему Россия бессрочно закроет въезд восьми высокопоставленным деятелям США

Xinhua: "Столкновения между Россией и Соединенными Штатами на дипломатическом фронте вышли на новый уровень после того, как Москва объявила о ряде ответных мер на недавние американские санкции. Обмен жесткой критикой, похоже, ослабит перспективу улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном после телефонного разговора президентов двух стран. Кроме того, нельзя исключать и худшего сценария дальнейшего развития событий. Новый виток напряженности бросил тень на участие Путина в инициированном Вашингтоном саммите лидеров по климату и на его возможную личную встречу с Байденом в Европе этим летом". Meiri jingji xinwen: "Россия дает сильный отпор. Две мировые державы снова "готовы к бою". С тех пор как администрация Байдена пришла к власти, Москва и Вашингтон достигли ограниченного сотрудничества в сфере контроля над вооружениями, однако между ними сохранились явные разногласия и противостояние в таких вопросах, как Украина, кибербезопасность, права человека и вмешательство в выборы". Beijing ribao: "Запрет на трудоустройство в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран значительно усложнит работу американских дипломатов. Повседневная жизнь дипломатов в посольстве США в РФ не будет поддерживаться должным образом". Индия Times of India: "Россия ответила симметрично на новую волну американских санкций, заявив, что выдворит десять американских дипломатов и предпримет другие ответные шаги в напряженном противостоянии с Вашингтоном… В то время как США обладают возможностями нанести ущерб российской экономике, Москве не хватает рычагов для симметричного ответа, хотя потенциально она может нанести ущерб американским интересам по всему миру". India Today: "Хотя Москва отреагировала быстро и с помощью мер, направленных на то, чтобы нанести ущерб интересам США, она оставила открытой дверь для диалога и не отвергла окончательно идею Байдена, касающуюся его встречи с Путиным". Израиль Times of Israel: "В то время как США обладают способностью нанести ущерб российской экономике, у Москвы нет рычагов для ответных действий, хотя потенциально она может нанести ущерб американским интересам во многих других сферах по всему миру... Однако любая попытка России подорвать интересы Америки может привести к опасной эскалации напряженности в отношениях с США и вызвать еще более жесткие санкции, чего Кремль определенно хочет избежать.

Несмотря на растущую напряженность, Россия и США имеют общие интересы во многих горячих точках в мире