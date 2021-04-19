В Сирии объявили имена первых двух кандидатов на президентских выборах

БЕЙРУТ, 19 апреля. /ТАСС/. Спикер Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг назвал в понедельник имена двух первых кандидатов, которые заявили о своем желании баллотироваться на президентских выборах, намеченных на 26 мая.

Выступая перед депутатами, он объявил, что в Высший конституционный суд Сирии поступила заявка от гражданина Абдаллы Саллюма Абдаллы, родившегося в Алеппо в 1956 году, а также от гражданина Мухаммеда Фираса ибн Ясина Раджуха (1966 года рождения, Дамаск). Оба претендента обратились с посланием к законодателям поддержать их кандидатуры. Никаких данных о предвыборных политических платформах обоих кандидатов приведено не было.

С понедельника Высший конституционный суд республики начал принимать документы от кандидатов, баллотирующихся на президентских выборах. Регистрация будет продолжаться 10 дней - до 28 апреля. Согласно конституции, претендовать на пост главы государства могут граждане республики от 40 лет и старше, проживающие на родине последние 10 лет и не имеющие иностранного подданства. Супруги кандидатов должны также обладать сирийским гражданством. При прохождении регистрации претендентам необходимо обеспечить письменную поддержку их кандидатур от 35 депутатов Народного совета.

Предыдущие выборы президента Сирии состоялись в 2014 году и прошли на альтернативной основе. В голосовании приняли участие 73,5% сирийских граждан. На выборах победил лидер Партии арабского социалистического возрождения Башар Асад, получивший поддержку 88,7% избирателей. Два других кандидата - либерал-бизнесмен Хассан Абдель Илляхи ан-Нури (бывший госминистр), возглавляющий Национальную инициативу за реформы, и коммунист из Алеппо, депутат от блока Народный фронт за перемены и освобождение (НФПО) Махер Абдель Хафиз Хаджар - набрали соответственно по 4,3% и 3,2% голосов избирателей.

Принятая в 2012 году Конституция Сирийской Арабской Республики ограничивает пребывание на посту президента двумя семилетними сроками подряд. Действующий глава государства Асад сменил в 2000 году на посту своего отца Хафеза Асада, правившего в стране на протяжении трех десятилетий. В 2007 году он был избран на второй президентский срок по итогам референдума и принес присягу перед депутатами Народного совета. Тогда в поддержку реформаторской политики молодого вождя проголосовали 97,62% избирателей.