Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

В 2014 году в чешской деревне Врбетица (на востоке страны) произошли взрывы на двух складах боеприпасов. Первый случился 16 октября, когда взорвалось 50 т боеприпасов.

Второй взрыв — 3 декабря, на складе, где размещались 13 т взрывчатых веществ. Второй склад располагался на расстоянии 1 200 м от помещения, уничтоженного взрывом 16 октября.

Оба склада принадлежали местной компании Imex Group, которая арендовала их у государственного предприятия "Военный технический институт".