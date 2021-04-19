Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

Власти Чехии высылают из Праги 18 российских дипломатов, которые якобы являются "офицерами российских спецслужб". Сообщается, что решение было принято на фоне новых обстоятельств в деле о взрыве боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году. Чешская сторона утверждает, что к нему могут быть причастны сотрудники российской разведки. Мы рассказываем, что известно об инциденте во Врбетице и почему чешские власти связывают его с россиянами.
Взрывы на складе
В 2014 году в чешской деревне Врбетица (на востоке страны) произошли взрывы на двух складах боеприпасов. Первый случился 16 октября, когда взорвалось 50 т боеприпасов.
Второй взрыв — 3 декабря, на складе, где размещались 13 т взрывчатых веществ. Второй склад располагался на расстоянии 1 200 м от помещения, уничтоженного взрывом 16 октября.
Оба склада принадлежали местной компании Imex Group, которая арендовала их у государственного предприятия "Военный технический институт".
Жертвы и разрушения
В результате первого взрыва погибли два сотрудника Imex Group. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание.
Власти в экстренном порядке провели эвакуацию всех жителей деревни.
После взрыва 3 декабря из Врбетицы и расположенных поблизости сел вывезли 430 местных жителей.
Расследование взрывов
В своем заявлении представитель Imex Group рассказал, что на складах компании находились автоматы и артиллерийские снаряды. Он полностью исключил возможность их самовозгорания.
Как заявил 18 апреля первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, к организации обоих взрывов во Врбетице причастны российские спецслужбы. По его словам, 3 декабря боеприпасы должны были взорваться не на чешских складах, а уже в Болгарии, где их ожидал заказчик. СМИ сообщают, что им мог быть 67-летний владелец болгарской оружейной компании "Дунарит" Эмилиан Гебрев.
По версии Гамчика, установившие взрывные устройства на территории склада боеприпасов что-то не рассчитали.
Подозреваемые россияне
В субботу, 17 апреля, полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.
Как сообщили местные СМИ, чешские спецслужбы считают, что Петров и Боширов посещали место взрыва в 2014 году за день до инцидента. Факт их нахождения у складов якобы подтверждают имеющиеся в распоряжении следствия снимки с камер видеонаблюдения.
Местное телевидение обнародовало версию, согласно которой россияне могли организовать взрыв, чтобы воспрепятствовать отправке боеприпасов и оружия, находившихся на складе во Врбетице, на Украину, а также в Сирию для незаконных вооруженных формирований.
Власти Чехии обещали рассекретить доклад контрразведки, где якобы приводятся доказательства причастности агентов российских спецслужб к взрыву во Врбетице.