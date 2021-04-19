БРЮССЕЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) полностью солидарна с позицией Чехии по высылке российских дипломатов. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью солидарна с позицией Чехии", - заявил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высылку российских дипломатов и объявление Прагой в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, якобы причастных ко взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года.

Мамер также отметил, что в настоящий момент утверждения чешской стороны относительно приписываемой РФ диверсии обсуждаются на видеоконференции глав МИД ЕС, которые серьезно восприняли обвинения Праги.