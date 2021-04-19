МИД Германии назвал "нормандский формат" подходящим для деэскалации ситуации в Донбассе

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. "Нормандский формат" остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на востоке Украине. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС.

"Нормандский формат" является подходящим форматом для достижения деэскалации", - считает он. В то же время он заявил, что пока не может сказать, "удастся ли это" в рамках работы "нормандской четверки".

Маас отметил, что пока не известно, когда может состояться "нормандский саммит", но сообщил, что этот вопрос обсуждался во время последних переговоров президентов Франции Эмманюэля Макрона, Украины Владимира Зеленского и канцлера Ангелы Меркель. По его словам, консультации о том, "уместна ли встреча", будут продолжаться на рабочем уровне.

Также Маас выступил с призывом к Москве перейти от приписываемых Западом "провокаций к сотрудничеству" в ситуации на востоке Украины.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.