AFP: ЕС ввел санкции в отношении еще 10 военных Мьянмы

БРЮССЕЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Европейский союз ввел санкции в отношении еще 10 пришедших к власти в Мьянме военных. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

По его данным, санкции были также введены в отношении компании-конгломерата Myanmar Economic Corporation и холдинга Myanmar Economic Holdings Ltd. В марте Евросоюз ввел санкции в отношении 11 физических лиц, ответственных за военный переворот и репрессии в Мьянме.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убито уже более 730 участников движения протеста.