{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-президент Чехии назвал дело о взрывах в Врбетице сфабрикованным

Действующие власти сфабриковали дело, чтобы запугать народ, считает Вацлав Клаус
Вацлав Клаус EPA/AXEL HEIMKEN
Описание
Вацлав Клаус
© EPA/AXEL HEIMKEN

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Действующие власти Чехии сфабриковали дело о взрывах на военных складах в Врбетице, чтобы держать народ в страхе и манипулировать им. Такое мнение выразил в понедельник экс-президент республики Вацлав Клаус.

На эту тему
Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты
Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица.

"Нашему правительству и связанной с ним псевдооппозиции становится понятно, что ковидом людей нельзя пугать до бесконечности, поэтому они отчаянно ищут новое искусственное пугало, с помощью которого могли бы держать людей в страхе. Они хорошо знают, что запуганным народом легче управлять. Пожалуйста, прекратите это. Вам нужно больше заботиться о нашей стране, а не о себе", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Вацлава Клауса, занимавшего пост президента Чехии в 2003-2013 годах.

Бывший глава республики отметил, что дело о взрывах в Врбетице получило новое развитие в "нервной обстановке в преддверии предстоящих в октябре парламентских выборов" и в условиях, когда "различная дезинформация и фейки быстро распространяются". Он также предположил, что "если бы на американских президентских выборах снова победил [Дональд] Трамп <...>, то не появилось бы запоздалое дело [о взрывах в] Врбетице".

Теги
ЧехияРоссия
Кулеба предложил ЕС ввести новые секторальные санкции против России
По мнению министра иностранных дел Украины, персональных ограничительных мер "уже недостаточно"
Кулеба предложил ЕС ввести новые секторальные санкции против России
Читать полностью