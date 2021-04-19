Боррель: ЕС считает развертывание сил России у границ с Украиной "крупнейшим в истории"

БРЮССЕЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Евросоюз считает развертывание российских сил у границ с Украиной "крупнейшим в истории". Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной видеоконференции Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Более 150 тыс. российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации, - утверждал он. - Я не могу сказать, откуда у эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства".

Боррель подчеркнул, что пригласил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу подключиться к видеоконференции, который проинформировал министров по ситуации на границе с Россией. "Главный сигнал министров - полная поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины и призыв к России к деэскалации. Мы продолжим поддерживать усилия в рамках нормандского формата. Мы подтвердили, что ЕС примет участие на саммите "Крымской платформы" 23 августа. И мы подчеркнули необходимость ускорения Украиной процесса реализации реформ", - добавил он.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.