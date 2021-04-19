Консервативная партия Эстонии назвала ошибкой идею запретить россиянам въезд в ЕС

ТАЛЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хенрика Ильвеса запретить для граждан РФ въезд в ЕС отражает его непонимание России и является ошибкой. Такое мнение высказал в понедельник вице-председатель эстонской Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме.

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"Он [Ильвес] не понял эстонцев, будучи президентом [с 2006 по 2016 год], не понимает он и международных отношений, будучи аналитиком-любителем, - сказал Хельме газете Postimees. - И тем более он не понимает русских и Россию".

Ильвес 17 апреля предложил временно запретить для граждан РФ въезд в страны ЕС на фоне сообщений о том, что Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства.

По мнению Хельме, Ильвес вместо поиска дипломатического решения предлагает обострить отношения между Россией и Западом. "Я считаю, что это ошибочный путь", - сказал Хельме.

КНП представлена в 101-местном парламенте 19 депутатами, с 2019 года партия на протяжении более полутора лет входила в правящую коалицию.