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Медведчук считает, что членство Украины в НАТО не прекратит конфликт в Донбассе

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" также назвал самоубийством для Киева рассуждения о том, что страна может силовым путем вернуть себе неподконтрольные территории
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Обретение Украиной членства в НАТО не гарантирует прекращение конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, опубликованном на сайте организации в понедельник.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж заявил, что ожидает услышать позицию стран НАТО относительно предоставления Киеву Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе на саммите НАТО, который запланирован на июнь текущего года.

Отвечая на вопрос о том, является ли, по утверждению Зеленского, вступление страны в НАТО единственным путем для прекращения противостояния в Донбассе, Медведчук ответил: "Категорически нет. Во-первых, в Донбассе нет войны, а идут боевые действия. Во-вторых, чтобы их прекратить, надо как минимум выполнить достигнутые договоренности от 22 июля 2020 года. Это первоочередная задача, а далее надо выполнять минские соглашения в полном объеме, а не рассуждать о вступлении в НАТО".

По мнению политика, следует не рассуждать о том, вступать ли Украине в НАТО, а выполнять в полном объеме минские соглашения для приближения мира в Донбассе. "Украина должна сегодня сделать все, чтобы выполнить минские соглашения, и в первую очередь сама не обострять ситуацию. Необходимо восстановить режим прекращения огня, который был установлен меморандумом от 22 июля 2020 года", - заявил Медведчук.

Политик также заявил о необходимости принятия ряда законов, в том числе об амнистии, особом статусе Донбасса, а также о воплощении "формулы Штайнмайера".

Медведчук также назвал самоубийством для Киева рассуждения о том, что Украина может силовым путем вернуть себе неподконтрольные территории Донбасса. По мнению политика, США заинтересованы в том, чтобы Украина на границе с Россией "существовала как плацдарм противостояния", который выгоден американской стороне. "Им (США - прим. ТАСС) не нужен мир в Донбассе, им не надо, чтобы Донбасс возвращался на Украину, а Украина возвращалась в Донбасс. И именно поэтому на Зеленском лежит ответственность за мирное урегулирование в Донбассе, и он должен сделать все, чтобы не допустить эскалации насилия", - подчеркнул Медведчук.

Курс Киева в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО".

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Однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса".

Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В опубликованном в пятницу интервью газете Le Figaro Зеленский заявил, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС.

Поездки Медведчука в Россию

Медведчук отмел все домыслы относительно его частых поездок в Россию, которую на Украине считают "страной-агрессором". Он заявил, что для этого у него есть все основания, а в Москве он лишь отстаивает интересы Украины.

"Я езжу в Россию, и для этого у меня достаточно оснований, - сказал Медведчук. - Там проживает семья моей дочери и три моих внука. У меня нормальные и дружеские отношения с руководителями Российской Федерации. И при встречах с ними я всегда отстаиваю интересы Украины и украинских граждан среди прочего и как народный депутат".

Он пояснил, что такое право ему дает, в частности, закон о статусе народного депутата Украины. "Например, в конце прошлого года я ездил в Москву, чтобы Украина могла приобрести вакцину "Спутник V", - продолжал оппозиционный политик. - Я встречался с [президентом РФ] Владимиром Путиным для того, чтобы нам передали сырье для производства вакцины в Харькове. Если бы власть в Киеве приняла соответствующие решения, мы уже в апреле могли бы производить собственную вакцину. Кроме того, я встречался с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, чтобы добиться снятия санкций с украинских предприятий, и по этому поводу было принято положительное решение".

Медведчук также считает недалекими заявления украинских официальных властей о том, что после 2014 года у Украины уже никогда не будет таких отношений с Россией, как раньше. "Уверен, что украинский и русский народы не станут врагами, - подчеркнул он. - Президент Зеленский однажды заявил, что у Украины и России общей осталась только граница. Я ему ответил, что это у него и его окружения осталась одна граница, а наши народы объединяют тысячелетняя история, православная вера, общие славянские корни, миллионы родственников, проживающих в двух странах, и Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества - Великой Отечественной".

Обвинения в финансировании терроризма

Медведчук назвал клеветническими обвинения в финансировании терроризма, выдвинутые в его адрес украинскими властями на основании подозрений, что у политика имеется бизнес в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

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"Разумеется, обвинения в терроризме - бездоказательные и клеветнические - нужны только как прикрытие для преступной расправы над оппозицией, уничтожения свободы слова и установления диктатуры в стране", - продолжил Медведчук. "Обвинения в финансировании терроризма придумали представители власти для того, чтобы у моего друга и члена политсовета партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Тараса Козака отобрать телеканалы, а в отношении нас и наших жен ввести санкции", - убежден Медведчук.

Он напомнил, что для обвинений в финансировании терроризма по закону необходимо провести следствие и вынести приговор, который должен вступить в законную силу. "В Украине, согласно конституции, действует принцип презумпции невиновности", - напомнил Медведчук. "Президент [Украины] и СНБО осуществляют незаконную внесудебную расправу надо мной, членами моей семьи и представителями партии, а также над телевизионными каналами, которые были незаконно закрыты", - заявил глава политсовета ОПЗЖ.

"Никаких финансовых, экономических или бизнес-отношений, кроме переговоров в рамках минских соглашений, никогда не имел и не имею. У меня и моей семьи не было и нет бизнеса в Луганской и Донецкой областях", - сказал Медведчук. На вопрос о характере своих отношений с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) он сказал: "Все эти годы я имел с этими людьми отношения исключительно по вопросам обмена и освобождения людей".

Медведчук добавил, что по закону нет оснований для признания террористами представителей ДНР и ЛНР. "Чтобы называть кого-то террористом, должен быть приговор суда, вступивший в законную силу. В Украине нет таких приговоров в отношении представителей неконтролируемых Киевом ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС)", - сказал политик. Он отметил, что ни парламент, ни президент, ни Совет национальной безопасности и обороны Украины не могут незаконно признавать человека террористом либо обвинять его в террористической деятельности без приговора суда, вступившего в законную силу.

В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвиняют в финансировании терроризма. Также в феврале Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака.

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