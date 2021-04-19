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Чехию покинули высланные властями страны 18 сотрудников посольства России

Дипломаты и члены их семей вылетели из Праги в Москву в 17:00 по местному времени спецбортом, сообщила представитель российского посольства
© AP Photo/Petr David Josek

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Чехии, объявленные властями республики персонами нон грата, в понедельник покинули страну. Об этом ТАСС сообщила представитель российского посольства Мария Семенова.

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"Восемнадцать сотрудников посольства РФ и члены их семей покинули территорию Чехии, - сказала она. - Они вылетели из Праги в Москву в 17:00 по местному времени (18:00 мск) спецбортом летного отряда "Россия".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в субботу проинформировал, что власти республики подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году. Первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, сообщил в свою очередь, что из Чехии высылаются 18 сотрудников посольства РФ, которые в течение 48 часов должны покинуть страну. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова затем уточнила, что всего речь идет о 62 россиянах - это сотрудники диппредставительства и члены их семей.

Россия в воскресенье объявила об ответных мерах - персонами нон грата были объявлены 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. В течение 24 часов они должны покинуть территорию РФ. Их прибытие в Прагу спецбортом ВВС республики ожидается в понедельник вечером.

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