Чехию покинули высланные властями страны 18 сотрудников посольства России

"Восемнадцать сотрудников посольства РФ и члены их семей покинули территорию Чехии, - сказала она. - Они вылетели из Праги в Москву в 17:00 по местному времени (18:00 мск) спецбортом летного отряда "Россия".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в субботу проинформировал, что власти республики подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году. Первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, сообщил в свою очередь, что из Чехии высылаются 18 сотрудников посольства РФ, которые в течение 48 часов должны покинуть страну. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова затем уточнила, что всего речь идет о 62 россиянах - это сотрудники диппредставительства и члены их семей.

Россия в воскресенье объявила об ответных мерах - персонами нон грата были объявлены 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. В течение 24 часов они должны покинуть территорию РФ. Их прибытие в Прагу спецбортом ВВС республики ожидается в понедельник вечером.