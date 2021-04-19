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Кризис на Украине

Литва призвала ЕС помочь Украине в проведении системных реформ

Глава МИД республики сообщил, что пригласил представителей стран - членов Евросоюза и институтов сообщества принять участие в конференции, посвященной проводимым Украиной реформам

ВИЛЬНЮС, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Литвы считают, что Брюссель должен активнее помогать Киеву в проведении реформ на пути евроинтеграции. Об этом заявил в понедельник глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС.

"Важно обеспечить устойчивость проводимых Украиной реформ, особенно в укреплении устоев правового государства. На этом пути ЕС должен взять на себя инициативу по углублению интеграции, помощи реформам в сфере борьбы с коррупцией и совершенствования судебной системы", - сказал он.

Ландсбергис сообщил, что пригласил представителей стран - членов ЕС и институтов сообщества принять участие в конференции, посвященной проводимым Украиной реформам. По его словам, она запланирована на 7-8 июля в Вильнюсе.

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УкраинаЛитваКризис на Украине
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