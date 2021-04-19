Пражские власти потребовали от посольства России освободить полгектара занимаемой площади

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Пражские власти потребовали в понедельник от посольства РФ освободить полгектара от общей площади, которую занимает диппредставительство. Это касается территории, которая до 1968 года входила в состав примыкающего к ней парка Стромовка. Соответствующее обращение направлено правительству Чехии, сообщил в Twitter глава муниципалитета района Прага-7 Ян Чижинский.

"Городской совет Праги призвал правительство Чехии провести переговоры о приведении площади посольства РФ в соответствие с состоянием, которое предшествовало вторжению войск Варшавского договора в [августе] 1968 года [в Чехословакию]", - написал Чижинский.

Чешское телевидение уточнило, что речь идет о половине гектара земли. Городские власти намерены разбить там цветочные клумбы и высадить деревья, как это было до августа 1968 года, когда на этой территории был развернут лагерь одной из советских воинских частей.

Данное решение было принято на фоне резкого обострения российско-чешских отношений после высылки из республики 18 сотрудников российского посольства и выдвижения властями страны обвинения о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году.