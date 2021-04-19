Санду считает, что в Молдавии нужно переименовать государственный язык

КИШИНЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду считает, что парламент должен внести поправки в конституцию, позволяющие переименовать государственный язык с молдавского на румынский.

"В конституции государственный язык в Молдавии называется молдавским, но по решению Конституционного суда (КС) он румынский", - сказала Санду выступая в понедельник в ПАСЕ. Она напомнила, что прерогатива менять основной закон принадлежит депутатам.

"Пока не было предложений от парламента, чтобы мы могли правильно называть язык. Проблема будет решена, мы уже создали программы, чтобы люди могли изучать и использовать румынский язык, также мы стараемся сохранять использование гагаузского, украинского и других языков", - отметила Санду.

Споры вокруг названия языка в Молдавии не утихают с 1989 года, когда на волне перестройки по требованию творческой интеллигенции парламент провозгласил молдавский государственным языком и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы. Тогда же был учрежден и праздник "Наш язык", название ему дало одноименное стихотворение классика молдавской литературы Алексея Матеевича (1888-1917), который был военным священником Русской императорской армии. В 1994 году это стихотворение стало текстом гимна страны.

В 2013 году эти споры разгорелись с новой силой после того, как КС республики провозгласил официальным языком румынский, ссылаясь на "превалирование" над основным законом текста Декларации о независимости Молдавии, в которой упоминался румынский язык. При этом в основной закон соответствующие изменения не были внесены, а проблема названия языка, на котором говорят молдаване, остается одной из причин напряженности в обществе.

Лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон считает, что государственным языком является молдавский, а решение КС о его переименовании незаконно. Он подчеркнул, что социалисты будут блокировать инициативу об изменении в конституции названия государственного языка на румынский.