Глава МИД Австрии призвал использовать существующие форматы для разрядки на Украине

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Глава австрийского МИД Александер Шалленберг призвал использовать существующие форматы, а также площадку ОБСЕ для деэскалации конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью газете Die Welt , выдержки из которого опубликовало в понедельник издание.

"Наше основное внимание в настоящий момент должно быть сосредоточено на том, чтобы способствовать деэскалации и снова оживить диалог", - сказал Шалленберг. "Мы настоятельно призываем использовать все существующие форматы диалога, такие как Трехсторонняя контактная группа и нормандский формат, и прибегнуть к помощи той организации, которая была создана именно для таких ситуаций, а именно ОБСЕ в Вене", - заявил глава австрийского МИД.

"Мы крайне обеспокоены нарушениями перемирия на линии соприкосновения и передвижениями российских войск вдоль границы и в Крыму", - утверждал Шалленберг. Он назвал происходящее "опасной игрой с огнем". "Любой неверный шаг может привести к беде", - полагает австрийский министр.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.