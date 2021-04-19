В Молдавии расследуют сообщения о молдавском паспорте у Петрова и Боширова

КИШИНЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Молдавии проведут внутреннее расследование по поводу появившейся в СМИ информации об использовании российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым молдавского паспорта. Об этом сообщило в понедельник Агентство государственных услуг республики, которое занимается оформлением документов для граждан.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Агентство госуслуг ознакомилось с информацией и возбудило внутреннее расследование. После завершения расследования ведомство выступит с разъяснениями", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте организации.

Полиция Чехии 17 апреля объявила в розыск Петрова и Боширова "в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями". По данным полиции Чехии, лица, владевшие паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова и находившиеся в Чехии в период с 11.10.2014 года до 16.10.2014 года, использовали также паспорт гражданина Молдавии на имя Николая Попы, дата рождения - 18.07.1979, а также гражданина Таджикистана на имя Руслана Табарова, рожденного 23.10.1975.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренной пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, по данным чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, при котором погибли два человека. К нему, как они сказали, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

Между тем представители полиции пока не говорят о связи между взрывом на складе боеприпасов и розыском двух вышеназванных лиц.