Фракция Зеленского в Раде потребовала расторжения дипотношений с Россией

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде потребовала расторжения дипломатических отношений с Россией. Об этом говорится в заявлении фракции, которое опубликовала в понедельник в Facebook депутат фракции Елизавета Богуцкая.

"Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона "О территориальной обороне", провести призыв резервистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации", - говорится, в частности, в документе.

Кроме того, парламентарии предлагают обратиться к правительствам государств, подписавших так называемый Будапештский меморандум (Великобритании и США), с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины "в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ ввиду нарушения Российской Федерацией обязательств в рамках Меморандума воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины". Члены президентской фракции также предлагают обратиться к странам НАТО с предложением "временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей".

Авторы заявления отмечают, что действия России являются для Украины "экзистенциальной угрозой". Украинская сторона должна воспринимать их как реальные приготовления к "расширению вооруженной агрессии". Депутаты также призвали "соотечественников, украинский бизнес, проживающих и работающих на территории Российской Федерации и ее государств-сателлитов, по возможности завершить свои дела и вернуться на Украину".

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.