Чехия готовит "правовые шаги" с требованием компенсации ущерба от взрывов в Врбетице

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Чехия готовит "правовые шаги" с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Мы [Чехия] готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба [от виновных во взрывах]", - сказал Бабиш.

Он отметил, что отчет Службы безопасности и информации Чехии (выполняет роль контрразведки) о взрывах, к которому, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы, "не может быть опубликован" из соображений национальной безопасности. "Отчет [контрразведки] о взрывах в Врбетице не может быть опубликован", - сказал Бабиш. Днем ранее чешский премьер заявлял, что этот отчет будет рассекречен и представлен общественности.

Бабиш также подчеркнул, что "присутствие агентов ГРУ" на территории республики "является недопустимым". Агенты ГРУ, по его словам, под видом бизнесменов, специализирующихся на торговле оружием, смогли получить пропуск на склады боеприпасов и заложили там взрывные устройства. Взрывы, добавил он, должны были произойти не на территории Чехии.

По его словам, эти взрывы не были актом государственного терроризма. "Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его", - сказал глава правительства.

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан в понедельник заявил, что к произошедшему в Врбетице причастны те же лица, что и к инциденту в британском Солсбери. По его утверждению, речь идет о гражданах РФ, находившихся в Чехии под именами Александр Петров и Руслан Боширов. "Правоохранительные органы [Чехии] продолжают расследование произошедшего в Врбетице. Поэтому мы можем предоставить [журналистам] лишь ограниченную информацию [об инциденте]", - сказал генпрокурор.